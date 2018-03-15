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Головащенко поборется за титул Лерены: фото и цитаты с пресс-конференции в Киеве
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Головащенко поборется за титул Лерены: фото и цитаты с пресс-конференции в Киеве 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
27 апреля в Баку (Азербайджан) украинский тяжеловес Роман Головащенко (19-1, 17 КО) поборется за титул чемпиона мира по версии IBO, принадлежащий южноафриканцу Кевину Лерене (20-1, 9 КО). Накануне в Киеве прошла анонсирующая пресс-конференция с участием Головащенко, его промоутера Геннадия Кравченко и тренера Шамиля Керимова.
«Мы рассчитываем только на нокаут. Исходя из этого, мы отрабатываем технику и тактику. И у нас это, как показывает практика, очень красиво получается. Роман не боится крови и не уходит от обмена ударами, он любит сильных соперников. Это бой за титул чемпиона мира, и мы так готовы, что в 5-6-м раунде отправим соперника в нокаут», — пообещал Керимов.
«Мы неоднократно просматривали (предыдущий) поединок Лерены с Дмитрием Кучером, разбирали его по ключевым моментам — над чем нам работать и какую тактику выбрать. В принципе, проблем с этим нет. Согласен с тренером — до 6-го раунда будет поставлена точка, и я привезу титул чемпиона мира в Украину», — заявил Головащенко.
«Соперник и его менеджеры настаивали, чтобы мы провели бой в ЮАР, что нам не подходило. Мы хотели провести поединок в Украине или Европе, что не устраивало уже их. В итоге сошлись на компромиссном варианте и нейтральной территории — Баку, где в прошлом году проходил съезд менеджеров и промоутеров, на котором презентовали страну и возможности», — пояснил Кравченко.
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