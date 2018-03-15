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Тренер Хорна назвал Кроуфорда принцессой и посоветовал принять лекарства
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Тренер Хорна назвал Кроуфорда принцессой и посоветовал принять лекарства 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Тренер австралийского чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) Гленн Раштон остался недоволен переносом поединка подопечного против звёздного американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) в связи с травмой последнего, о которой стало известно накануне.
«Какой-то он слишком мягкий этот Кроуфрд. Крепчай давай, принцесса, — призывает Раштон. — Думаю, Теренсу не помешает быть твёрже. Случись подобное с нами, бой не пришлось бы переносить. Вот за три недели до предыдущего поединка Джеффу наложили восемь швов на лоб, но он всё равно вышел и дрался в назначенный срок. Незначительная травма руки? Прими кортизола — и в путь!»
«Думаю, всё это только даст Хорну психологическое преимущество, ведь теперь очевидно, что Кроуфорд не так крут, как мы думали. Мы используем это в свою пользу и будем тренироваться ещё упорнее», — пообещал Гленн.
Напомним, что бой должен был состояться 14 апреля, а теперь пройдёт либо 19 мая, либо в июне.
Читайте также: Джефф Хорн: У Кроуфорда ещё не было таких как я  По материалам BoxingScene
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