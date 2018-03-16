Гвоздик и Амар показали равный вес, Имам перевесил Рамиреса

17 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого пройдёт поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Мехди Амаром. В преддверии боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес, уложившись в лимит весовой категории — 78,9 кг.