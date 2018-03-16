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Гвоздик и Амар показали равный вес, Имам перевесил Рамиреса
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Гвоздик и Амар показали равный вес, Имам перевесил Рамиреса 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Vringe.com
17 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого пройдёт поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Мехди Амаром. В преддверии боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес, уложившись в лимит весовой категории — 78,9 кг.
В главном событии турнира сойдутся Амир Имам и Хосе Рамирес, которые оспорят вакантный титул чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе. По итогам взвешивания Имам перевесил оппонента, показав на весах 63,1 кг, в то время как Рамирес потянул на 63 кг.
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