Гвоздик победил Амара и стал временным чемпионом по версии WBC

В ночь с 17 на 18 марта в Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса, в рамках которого прошёл бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Мехди Амаром. Украинец контролировал ход поединка, однако время от времени позволял сопернику тревожить себя опасными ударами.

Александру удалось взять большинство раундов, но завершить бой досрочно и оправдать статус явного фаворита встречи у него не получилось. Победа единогласным решением судей — 116:112, 118:110, 117:111.

В следующем бою Гвоздик должен встретиться с победителем пары Адонис Стивенсон — Баду Джек и оспорить титул полноценного чемпиона.