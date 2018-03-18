Ещё
Гвоздик победил Амара и стал временным чемпионом по версии WBC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвоздик победил Амара и стал временным чемпионом по версии WBC 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 17 на 18 марта в Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса, в рамках которого прошёл бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между Александром Гвоздиком и Мехди Амаром. Украинец контролировал ход поединка, однако время от времени позволял сопернику тревожить себя опасными ударами.
Александру удалось взять большинство раундов, но завершить бой досрочно и оправдать статус явного фаворита встречи у него не получилось. Победа единогласным решением судей — 116:112, 118:110, 117:111.
В следующем бою Гвоздик должен встретиться с победителем пары Адонис Стивенсон — Баду Джек и оспорить титул полноценного чемпиона.
Чемпионат.com: последние новости
Чилемба победил Капарелло Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение