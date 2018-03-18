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В Москве прошла «Битва Чемпионов 10»
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В Москве прошла «Битва Чемпионов 10» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: superkarate.ru
16 марта в 19:00 во Дворце спорта «Лужники» состоялась ежегодная международная матчевая встреча «Битва Чемпионов 10». Турнир прошел в формате «Сборная России VS Сборная мира», а это значит, что в поединках сошлись сильнейшие бойцы Российской Федерации и лучшие единоборцы мира.
В этот вечер зрителям было представлено все многообразие боевых искусств.
Перед началом «Битвы» состоялся торжественный вынос флага России военнослужащими Президентского полка, а также исполнение Государственного гимна Российской Федерации Патриаршим хором Храма Христа Спасителя и артистами Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.
Открыл «Битву Чемпионов 10» сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко, он поприветствовал гостей и участников:
"Сегодня нам представилась прекрасная возможность стать зрителями яркого и красочного зрелища. «Битва Чемпионов» — это уникальный форум, здесь встречаются бойцы разных стран, представляющие разные школы единоборств.
В этом году в рамках юбилейной «Битвы Чемпионов» сразятся 14 чемпионов мира и Европы с разных уголков планеты по джиу-джитсу, боевому самбо, кудо, кикбоксингу, кекусинкай, тайскому боксу и ушу-саньда. От наших спортсменов мы всегда ждем высоких результатов. Уверены, что им удастся показать яркие и запоминающиеся бои", — сказал сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко.
В боевом самбо капитан сборной команды России Вадим Немков победил немца Берна Бахмана, в поединке по джиу-джитсу Илья Борок выиграл у француза Перси Кунса. Победы в составе сборной России одержали Игорь Пермин (кудо), Расул Омаров (ушу-саньда), Артем Пашпорин (тайский бокс), а также Евгений Мамро (карате кекусинкай).
Главным событием вечера стал поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоялся титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO, в котором россиянин Игорь Дармешкин проиграл бразильцу Фелипе Мичелетти.
Команда России одержала победу над сборной мира со счетом 6:1.
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