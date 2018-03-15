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Кадры дня: на Пакьяо торжественно повесили полковничьи погоны
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Кадры дня: на Пакьяо торжественно повесили полковничьи погоны 

Vringe.com 15 марта 2018
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, легендарный филиппинский боец, единственный в истории бокса чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), в последние годы совмещающий карьеру спортсмена и политика, был переведён из звания команданте в полковники вооружённых сил Филиппин.
Пакьяо разместил в соцсетях несколько фотографий с торжественной церемонии присвоения погон полковника, а также прокомментировал произошедшее: «Я полностью привержен делу. Благодарен Президенту Филиппин Родриго Дутерте, жене Джинки и сыну Майклу за поддержку».
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Напомним, в июне в Малайзии Пакьяо собирается оспорить титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в весе до 66,7 кг, которым владеет грозный аргентинский нокаутёр Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО).
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