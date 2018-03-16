Доминик Бризил — о том, кто победит в поединке Уайлдер−Джошуа

Бывший претендент на титул чемпиона мира американский супертяж Доминик Бризил (19-1, 17 КО) не в восторге от стиля чемпиона WBC, соотечественника Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО). Бризил критикует Уайлдера за размашистость и отсутствие классической школы бокса.

«Парадокс: у этого парня рекорд 40-0, он является чемпионом мира по версии WBC, но не обладает базовыми навыками, — цитирует Бризила RingPolska. — Он атлетичен, хорошо выглядит, но его бокс… Мне, например, стыдно, что этот парень представляет США. У него абсолютно нет боксёрской школы. Как он может быть чемпионом? Когда в последний раз он нанёс нормальный удар, а не эти сумасшедшие мельницы?»

«Он больше похож на клоуна в цирке, чем на чемпиона мира, — всё никак не уймётся Бризил. — Я всегда болел за соотечественников, но за этого перца болеть не могу. Готов даже помочь (чемпиону WBA Super, IBF, IBO британцу) Энтони Джошуа в подготовке к Уайлдеру. Что произойдёт в ринге, когда они встретятся? Два хлопка: сперва Джошуа хлопнет по Уайлдеру, затем Уайлдер хлопнется на канвас ринга. Это будет конец его карьеры».

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Напомним, единственное поражение Бризилу нанёс Джошуа — в июне 2016-го года в Лондоне (Великобритания) чемпион защитил титул IBF, нокаутировав американца в 7-м раунде.

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