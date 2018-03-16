В России более 50 тыс. человек приняли участие во флешмобе под девизом «Бокс объединяет» 

Спортивно-патриотический боксёрский флешмоб под девизом «Бокс объединяет» прошёл 15 марта во всех регионах России и собрал в качестве участников более 50 тыс. человек. Центральными площадками стали два стадиона в Московской области. Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах тренировкой руководили олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, серебряный призёр Олимпиады Софья Очигава. В подмосковном Серпухове занятие провёл известный российский боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.
Флешмоб прошёл под девизом «Бокс объединяет». Главной целью атлетов было показать миру, как сильно сплачивает соотечественников этот вид спорта.
Мероприятие поддержали олимпийские чемпионы по всей стране — Олег Саитов, Гайдарбек Гайдарбеков, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Шамиль Сабиров, Егор Мехонцев.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Липинец проведёт бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.