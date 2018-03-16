Ещё
В России более 50 тыс. человек приняли участие во флешмобе под девизом «Бокс объединяет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России более 50 тыс. человек приняли участие во флешмобе под девизом «Бокс объединяет» 

RT на русском 16 марта 2018
Спортивно-патриотический боксёрский флешмоб под девизом «Бокс объединяет» прошёл 15 марта во всех регионах России и собрал в качестве участников более 50 тыс. человек. Центральными площадками стали два стадиона в Московской области. Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах тренировкой руководили олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, серебряный призёр Олимпиады Софья Очигава. В подмосковном Серпухове занятие провёл известный российский боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.
Флешмоб прошёл под девизом «Бокс объединяет». Главной целью атлетов было показать миру, как сильно сплачивает соотечественников этот вид спорта.
Мероприятие поддержали олимпийские чемпионы по всей стране — Олег Саитов, Гайдарбек Гайдарбеков, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Шамиль Сабиров, Егор Мехонцев.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Липинец проведёт бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.
RT на русском: последние новости
Соперник Головкина боксёр Альварес сдал положительный допинг-тест Кубинский боксёр сбежал из команды перед началом турнира в Мексике Российский боксёр Каштанов проведёт бой за титул чемпиона Европы 2 июня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение