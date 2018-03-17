Победа над Амаром гарантирует Гвоздику бой за полноценный титул — промоутер

Как мы сообщали ранее, украинский полутяж (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) не уверен, что завоевание «временного» титула WBC гарантирует ему бой за полноценный титул — с победителем поединка между чемпионом Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). Бой Стивенсон−Джек состоится 19 мая в Монреале (Канада).

В ночь на 18 марта в Нью-Йорке (США) Гвоздик встретится с французским середняком Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО). На кону — не только «временный» титул, но и гарантия поединка с полноценным чемпионом, утверждает промоутер украинца Боб Арум (Top Rank Promotions).

В преддверии поединка корреспондент BoxingTalk уточнил у Арума, рассчитывает ли промоутер на то, что завоевание украинцем «временного» титула гарантирует ему бой с победителем противостояния Стивенсон−Джек. Промоутер ответил следующее: «Не просто рассчитываю. Это всё прописано».

Тривиальное чтиво — превью поединка Гвоздик−Амар от vRINGe

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