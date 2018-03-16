Гвоздик не уверен, что «временный» титул гарантирует бой с полноценным чемпионом

Украинский полутяж Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) не уверен, что завоевание «временного» титула WBC гарантирует ему поединок за полноценный титул против победителя встречи между действующим чемпионом Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). Бой Стивенсон−Джек состоится 19 мая в Монреале (Канада).

«Давайте сперва дождёмся боя между Стивенсоном и Джеком, — цитирует Гвоздика BoxingScene. — Посмотрим. Мне хочется верить в то, что Всемирный боксёрский совет (WBC) является организацией, у которой слова не расходятся с делом».

В ночь на 18 марта по восточноевропейскому времени Гвоздик в Нью-Йорке (США) встретится с французским середняком Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) в поединке за «временный» титул. Говорит украинский боксёр: «Прежде всего мне предстоит побить Амара. А затем, надеюсь, получу обещанное — бой с победителем поединка Стивенсон−Джек».

Гвоздик поведал, почему до последнего не уверен на 100% в обещания президента WBC: «Послушайте, вы и сами знаете, что иногда такое происходит. Уверенным на 100% в том, что бой состоится, вы можете быть только тогда, когда выходите в ринг и видите соперника напротив. В WBC постановили, что победитель боя Стивенсон−Джек обязан в течении 90 дней инициировать переговоры с „временным“ чемпионом. Надеюсь, победит Джек. Он хотя бы дерётся чаще, чем один раз в год».

А вот, что украинец думает о французском претенденте: «Плохая идея — заглядывать за спину Амару. В субботу увидим. Сперва мне предстоит пройти Амара, ведь он стоит на моём пути. А потом можно будет поговорить и об остальном. Посмотрел несколько поединков Амара. Он весьма хорош. И я вижу по его глазам, что он приехал драться за титул, он не собирается возвращаться домой ни с чем. Он сделает всё ради победы. Ожидаю, что он даст мне хороший бой».

Тривиальное чтиво — превью поединка Гвоздик−Амар от vRINGe

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