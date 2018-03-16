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Челохсаев: Поветкин способен победить Джошуа по очкам
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Челохсаев: Поветкин способен победить Джошуа по очкам 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российский боксёр промоутерской компании «Мир бокса» Георгий Челохсаев поделился ожиданиями от поединка между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом, а также оценил шансы россиянина отобрать титул чемпиона мира у Энтони Джошуа.
«Надеюсь, с божьей помощью Александр победит Прайса, и вскоре после этого его бой с Джошуа всё-таки произойдёт. Не люблю давать прогнозы и не очень умею. Но думаю, Поветкин может победить. Нокаутировать Джошуа вряд ли удастся, но по очкам выиграть Александр способен», — рассказал Челохсаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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