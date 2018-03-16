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«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису
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«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису 

Vringe.com 12 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) категорически не согласился с кубинцем Луисом Ортисом (28-1, 24 КО), который ранее заявил, что заслуживает реванш, поскольку в начале восьмого раунда их боя рефери намеренно дал Дионтэю бесценные секунды для восстановления после потрясения в предыдущей трёхминутке, отправив на осмотр к доктору.
Напомним, что 3 марта в Бруклине (США) Уайлдер отстоял титул, остановив Ортиса в 10-м раунде.
«Они нуждаются в оправданиях. Каждый раз, когда кто-то проигрывает, вы видите, как он так или иначе ищет отмазки, — констатирует Уайлдер. — К чему эти разговоры о нескольких секундах? Если суммировать всё время, то в начале восьмого раунда меня осматривали в лучшем случае секунд пять. И как это могло помочь мне восстановиться? А у него был целый раунд, чтобы сделать всё, что ему хотелось».
«А вообще, люди никак не могут понять, что в пятом раунде его спас гонг. Я пять раз отправлял его вниз, и в двух случаях он был в нокауте», — заключил Дионтэй.
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По материалам BoxingScene
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