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Донни Палмер грозится уже завтра завершить карьеру серебряного призёра ОИ-2016
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Донни Палмер грозится уже завтра завершить карьеру серебряного призёра ОИ-2016 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
В рамках завтрашнего вечера бокса в Лондоне (Англия) серебряный призёр Олимпиады 2016 года в супертяжёлом весе британец Джо Джойс (2-0, 2 КО) проведёт поединок против малоизвестного американца Донни Палмера (9-1-1, 8 КО). При этом, на 5 мая у Джойса уже запланирован новый выход в ринг. Однако, Палмер советует фавориту не бежать впереди паровоза.
«Посмотрим, на что способен этот парень, — говорит Донни. — Видел я записи его поединков — он медленный и однообразный, так что для меня не составит труда избегать его ударов. Он пытается откусить больше, чем сможет разжевать, принимая бой со мной. Ну да, в ринге он будет больше, но это единственный козырь в его рукаве. Посмотрим, как он будет боксировать с маленьким парнем. 17 марта сулит ему большое разочарование, потому что я завершу его избалованную карьеру».
Несмотря на смелый настрой Палмера, легальная букмекерская контора считает явным фаворитом Джойса, поставить на победу которого можно по коэффициенту 1,01. На Палмера коэффициент 12,16.
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