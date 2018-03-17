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Дерзкие планы чемпиона: сперва добровольная защита, затем Гонсалес и Рунгвисаи
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Дерзкие планы чемпиона: сперва добровольная защита, затем Гонсалес и Рунгвисаи 

Vringe.com 17 часов назад
Фото: Vringe.com
28 октября в Кардиффе (Великобритания) чемпион WBA в весе до 52,2 кг Халид Яфай (23-0, 14 КО) перебоксировал обязательного претендента Шо Ишиду (25-1, 14 КО) из Японии, но выступлением не впечатлил.
Тем не менее, вскоре чемпион планирует встречу с лучшими бойцами дивизиона, бывшим №1 рейтинга P4P Романом Гонсалесом (46-2, 38 КО) и с действующим чемпионом WBC Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО): «Сперва я проведу добровольную защиту титула. Затем рассчитываю встретиться с Гонсалесом, а потом и с Рунгвисаи».
Яфай понимает, что сперва необходимо дождаться Гонсалеса. Ожидается, что в мае в андеркарде реванша средневесов Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Гонсалес проведёт промежуточный поединок с целью закрыть два кряду поражения Рунгвисаи, действующему чемпиону из Таиланда.
«Я всё понимаю, — утверждает Яфай. — Гонсалес хочет сперва закрыть два поражения. Слышал, он выступит в мае. Посмотрим. Думаю, если ему удастся выступить хорошо, то всё сложится просто идеально. Тогда мы сможем незамедлительно приступить к переговорам».
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