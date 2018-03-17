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Аррьяса забил Валентайна за 20 секунд, Ороско вернулся с победой над Онорио
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Аррьяса забил Валентайна за 20 секунд, Ороско вернулся с победой над Онорио 

Vringe.com 17 часов назад
Фото: Vringe.com
Тампа, США. Всего 20 секунд потребовалось никарагуанскому проспекту полусреднего веса (до 66,7 кг) Роберто Аррьясе (16-0, 13 КО), чтобы сокрушить теперь уже бывшего обладателя титула интерконтинентального чемпиона по версии WBO американца Сэмми Валентайна (13-2, 10 КО).
В первом же размене Аррьяса потряс соперника справа и без промедления брутально «вбил» Валентайна в настил ринга. Отметим, что до боя проигравший занимал 12-ю позицию в рейтинге Всемирной боксёрской организации (WBO).
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Аррьяса-Валентайн (появится в скором времени)
Лос-Анджелес, США. Непобеждённый 30-летний мексиканский суперлегковес (до 63,5 кг) Антонио Ороско (27-0, 17 КО) вернулся после почти годичного простоя с победой над соотечественником-ветераном Мартином Онорио (33-16-1, 16 КО), который был ненатужно перебоксирован в 8-раундовом поединке с одинаковым счётом 79-73 по мнению всех трёх судей.
Отметим, что боксёры оказались в одном ринге уже во второй раз. Их первый бой в мае 2014 года также завершился разгромной победой Антонио по очкам, но в 10-ти раундах.
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