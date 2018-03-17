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Линарес: Ломаченко — быстрый, но у него нет такого удара, как у меня
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Линарес: Ломаченко — быстрый, но у него нет такого удара, как у меня 

Vringe.com 16 часов назад
Чемпиону WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресу (44-3, 27 КО) из Венесуэлы 12 мая в Нью-Йорке (США) предстоит бой с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).
«Золотой мальчик» Линарес отдаёт должное скорости украинца, но считает, что в предстоящем поединке у него также будут некоторые преимущества: «Ломаченко очень быстрый, но у него нет такого удара, как у меня. Он уступает мне в антропометрии. Он не любит ближний бой, предпочитает работать с дистанции, но преимущество в длине рук будет у меня. Мне же не подходит бой на средней дистанции, ведь он быстрее. Необходимо провести умный бой, подготовить несколько тактических рисунков».
«Ломаченко умеет подстраиваться под оппонента, — цитирует Линареса BoxingScene. — Он меняется по ходу боя, выбрасывает разные комбинации, по-разному работает ногами. Не получится подойти к бою с одним тактическим рисунком. Предстоит тяжёлая работа, ведь мы готовимся к поединку против лидера рейтинга P4P. Сейчас же я очень счастлив, ведь наконец-то получил бой, о котором мечтал. Я провёл 47 поединков в профессионалах, и вот она, моя награда».
Напомним, бой против Линареса — дебют украинца в новой весовой категории. Ранее Ломаченко становился чемпионом мира в двух дивизионах: до 59 кг и до 57,2 кг.
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