Ещё
Бриедис — резервный боец финала WBSS в первом тяжёлом весе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бриедис — резервный боец финала WBSS в первом тяжёлом весе 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
12 мая в Саудовской Аравии состоится финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В нём сойдутся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев.
В случае форс-мажора и невозможности участия в бою одного из финалистов, организаторы суперсерии договорились о подписании контракта с резервным бойцом. Им стал экс-чемпион мира по версии WBC и полуфиналист турнира Майрис Бриедис, сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере».
В случае если услуги Бриедиса в качестве запасного не понадобятся, он выступит в андеркарде боя Усик — Гассиев. При этом имя его потенциального соперника пока не называется.
Пост с соответствующей информацией можно посмотреть на официальной странице WBSS в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
М. Гарсия: очень хочу объединить титулы в лёгком весе Чилемба победил Капарелло Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение