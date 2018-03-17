Бриедис — резервный боец финала WBSS в первом тяжёлом весе

12 мая в Саудовской Аравии состоится финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В нём сойдутся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев

В случае форс-мажора и невозможности участия в бою одного из финалистов, организаторы суперсерии договорились о подписании контракта с резервным бойцом. Им стал экс-чемпион мира по версии WBC и полуфиналист турнира Майрис Бриедис, сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере».

В случае если услуги Бриедиса в качестве запасного не понадобятся, он выступит в андеркарде боя Усик — Гассиев. При этом имя его потенциального соперника пока не называется.

Пост с соответствующей информацией можно посмотреть на официальной странице WBSS в «Твиттере».