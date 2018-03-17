Боксер Лебедев заявил, что в случае проведения боя нокаутировал бы Мальдонадо за 6 раундов

Компании Fight Nights и «Мир бокса» вели переговоры об организации поединка Лебедев — Мальдонадо по правилам бокса после того, как бразилец вызвал чемпиона мира на бой. При этом отмечалось, что решение будет зависеть от санкции WBA.

"Кто такой Мальдонадо? Это он сейчас на слуху, хотя он, может быть, хороший человек, хороший борец, — сказал Лебедев. — Но давайте не будем строить иллюзий. Вы надо мной хотите посмеяться или над ним?"

"Мальдонадо я нокаутирую за шесть раундов, максимум. Я не хотел бы его обижать, возможно, он профессиональный спортсмен, но как боксер он никакой", — добавил собеседник агентства.