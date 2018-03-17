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Боксер Лебедев заявил, что в случае проведения боя нокаутировал бы Мальдонадо за 6 раундов
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Боксер Лебедев заявил, что в случае проведения боя нокаутировал бы Мальдонадо за 6 раундов 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе в статусе «в отпуске» россиянин Денис Лебедев заявил, что не заинтересован в поединке с бразильским бойцом ММА Фабио Мальдонадо, так как их боксерские навыки несопоставимы. Об этом Лебедев рассказал ТАСС.
Компании Fight Nights и «Мир бокса» вели переговоры об организации поединка Лебедев — Мальдонадо по правилам бокса после того, как бразилец вызвал чемпиона мира на бой. При этом отмечалось, что решение будет зависеть от санкции WBA.
"Кто такой Мальдонадо? Это он сейчас на слуху, хотя он, может быть, хороший человек, хороший борец, — сказал Лебедев. — Но давайте не будем строить иллюзий. Вы надо мной хотите посмеяться или над ним?"
"Мальдонадо я нокаутирую за шесть раундов, максимум. Я не хотел бы его обижать, возможно, он профессиональный спортсмен, но как боксер он никакой", — добавил собеседник агентства.
Мальдонадо в июне 2016 года провел поединок против Федора Емельяненко, бой завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 38-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 — нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе. На счету 38-летнего Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) и два поражения.
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