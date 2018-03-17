Маликов проведёт бой с Йорданой, Курбанов встретится с Гвиниашвили

22 апреля в Екатеринбурге в ДИВСе «Уралочка» пройдёт большой вечер бокса, который будет организован при содействии промоутерской компании RCC Boxing Promotion.

Главным событием шоу станет 12-раундовая встреча в лёгком весе между Павлом Маликовым (13-0, 5 КО) и индонезийцем Даудой Йордана (37-3, 25 КО). В соглавном бою вечера сойдутся россиянин Заур Абдуллаев (8-0, 6 КО) и колумбиец Дейнер Беррио (20-1-1, 11 КО). 10-раундовый бой предстоит обладателю титула WBO International в первом среднем весе Магомеду Курбанову , который встретится с Николозом Гвиниашвили (19-10-4, 15 КО).

Уже второй раз в этом году на ринге появится представитель Кыргызстана Акжол Сулайманбек Уулу (10-0, 5 КО), который в 10-раундовом бою в рамках первого лёгкого веса (до 59 кг) встретится с венесуэльцем Леонардо Падильей (16-0, 12 КО).

Серьёзная проверка предстоит российскому супертяжу (свыше 90,7 кг) Евгению Романову (8-0, 5 КО), которого ждёт в восьмираундовом поединке опытнейший соотечественник Денис Бахтов (39-12, 26 КО). Также восемь раундов запланировано в российско-аргентинском противоборстве в рамках первого лёгкого веса: Михаил Алексеев (11-0, 4 КО) против Серхио Маурисио Хиля (19-10-2, 13 КО).

Второй в карьере и в этом году восьмираундовый бой проведёт непобеждённый узбекский легковес-нокаутёр Равшанбек Умурзаков (2-0, 2 КО), которому в соперники достался небитый грузин Мераб Туркадзе (5-0, 2 КО).

Ещё один восьмираундовый поединок файткарда пройдёт с участием российского боксёра первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Висхана Мурзабекова (16-3, 10 КО), чей соперник будет объявлен позднее. В шестираундовом бою в рамках первого полулёгкого веса (до 55,3 кг) россиянин Мурад Арсланов (8-3-1, 4 КО) встретится с Сардором Музаффаровым (1-1, 1 КО), представляющим Узбекистан. В рамках наилегчайшего веса (до 50,8 кг) небитого россиянина Мехди Абдурашедова (1-0) уже во втором поединке выводят на опасного индонезийского панчера Ивана Зоду (14-3-1, 13 КО).