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Украинские боксеры могут не попасть на летнюю Олимпиаду-2022
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Украинские боксеры могут не попасть на летнюю Олимпиаду-2022 

Вести.Ru 6 часов назад
Национальная сборная Украины по боксу поставлена перед серьезной проблемой: ее ведущие спортсмены могут не получить приглашение на Олимпийские игры 2022 года в Токио. Это случится, если украинцы не приедут в российский город Сочи на чемпионат мира. А это весьма вероятно.
Как уже сообщали Вести.Ru, украинские власти издали указ о запрете на участие национальных команд страны в международных спортивных турнирах на территории России. Таким образом, сильнейшие боксеры из состава «жовто-блакитных» могут пропустить сочинский чемпионат мира-2019.
На сегодняшний день есть решение Международной федерации бокса (AIBA), что ведущие боксеры турнира в Сочи однозначно получат приглашение на Олимпиаду-2022. Для украинских спортсменов, как и для других, пропустивших мировое первенство, возможность попасть на Игры это другие лицензионные турниры или профессиональная лига APB. Однако, с их проведением ясности нет никакой, так что пока сборная Украины в «подвешенном» состоянии.
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