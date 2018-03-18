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Экс-чемпион Хосе Педраса и проспект Кристофер Диас побеждают в Нью-Йорке
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Экс-чемпион Хосе Педраса и проспект Кристофер Диас побеждают в Нью-Йорке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США. В первом поединке шоу легковес (до 61,2 кг), экс-чемпион второго полулёгкого дивизиона (до 59 кг) Хосе Педраса (23-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико одержал победу над джорнименом из Мексики Хосе Луисом Родригесом (23-12, 13 КО).
Бой прошёл всю отведенную 10-раундовую дистанцию и завершился победой бывшего чемпиона — трижды по 80:72.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Педраса-Родригес (возможно, появится в скором времени)
Пуэрториканский проспект Кристофер Диас (23-0, 15 КО) отпраздновал досрочную победу над доминиканцем Браулио Родригесом (19-3, 17 КО) и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABO во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Бой завершился технической победой Диаса — в 4-м раунде доминиканец повредил руку и не смог продолжить схватку.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Диас-Родригес (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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