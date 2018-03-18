Экс-чемпион Хосе Педраса и проспект Кристофер Диас побеждают в Нью-Йорке

Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США. В первом поединке шоу легковес (до 61,2 кг), экс-чемпион второго полулёгкого дивизиона (до 59 кг) Хосе Педраса (23-1, 12 КО) из Пуэрто-Рико одержал победу над джорнименом из Мексики Хосе Луисом Родригесом (23-12, 13 КО).

Бой прошёл всю отведенную 10-раундовую дистанцию и завершился победой бывшего чемпиона — трижды по 80:72.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Педраса-Родригес (возможно, появится в скором времени)

Пуэрториканский проспект Кристофер Диас (23-0, 15 КО) отпраздновал досрочную победу над доминиканцем Браулио Родригесом (19-3, 17 КО) и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABO во втором полулёгком весе (до 59 кг).

Бой завершился технической победой Диаса — в 4-м раунде доминиканец повредил руку и не смог продолжить схватку.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Диас-Родригес (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.