Ещё
Почти как Малиновский — Майкл Конлан досрочно остановил Давида Берну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти как Малиновский — Майкл Конлан досрочно остановил Давида Берну 

Vringe.com 18 часов назад
Фото: Vringe.com
Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США. Поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг) между Майклом Конланом (6-0, 5 КО) из Ирландии и венгром Давидом Берна (15-3, 14 КО) ожидаемо завершился досрочной победой проспекта.
Как и украинец Олег Малиновский (22-0, 6 КО) в декабре 2017-го года, Конлан свалил венгра на последних секундах первого раунда. Правда, в отличии от Малиновского, на этот раз прошёл удар по корпусу.
Берна не горел желанием, но всё же продолжил бой. Но уже на старте 2-го раунда венгр снова оказался на канвасе, рефери отсчитал второй нокдаун, а спустя несколько секунд и вовсе остановил односторонний поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Конлан-Берна (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Александр Гвоздик — Мехди Амар Линарес: Ломаченко — быстрый, но у него нет такого удара, как у меня Пресс-конференция: стильный Рамирес, спортивный Имам и две легенды — фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение