Почти как Малиновский — Майкл Конлан досрочно остановил Давида Берну

Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США. Поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг) между Майклом Конланом (6-0, 5 КО) из Ирландии и венгром Давидом Берна (15-3, 14 КО) ожидаемо завершился досрочной победой проспекта.

Как и украинец Олег Малиновский (22-0, 6 КО) в декабре 2017-го года, Конлан свалил венгра на последних секундах первого раунда. Правда, в отличии от Малиновского, на этот раз прошёл удар по корпусу.

Берна не горел желанием, но всё же продолжил бой. Но уже на старте 2-го раунда венгр снова оказался на канвасе, рефери отсчитал второй нокдаун, а спустя несколько секунд и вовсе остановил односторонний поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Конлан-Берна (появится в скором времени)

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