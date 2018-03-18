Официально: Релих проведёт дебютную защиту титула против Трояновского

Чемпион WBA в весе до 63,5 кг белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО) дебютную защиту титула проведёт против бывшего чемпиона мира Эдуарда Трояновского (27-1, 24 КО) из России.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила сторонам, представляющим боксёров, незамедлительно приступить к переговорам. Если за 30 дней договориться не удастся, то состоятся промоутерские торги — победившая сторона получит первоочерёдное право организации боя.

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Напомним, Релих победил в бою за вакантный чемпионский титул на прошлой неделе, единогласным решением в реванше перебоксировав кубинца Рансеса Бартелеми (26-1, 13 КО).

Трояновский завоевал статус обязательного претендента в ноябре 2017-го года в отборочном поединке, легко управившись с безвестным Карлосом Портийо (21-1, 16 КО) из Парагвая.

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