Бои Федора Чудинов и Алояна пройдут 22 июля в Москве 

Спорт-Экспресс: последние новости

Ковалев встретится с Брауном в июне

Тренер Головкина: "Альварес из семьи мясников. Он не разбирается в мясе?"

В Ирландии утверждают, что результаты боксерских поединков на Играх в Рио были известны заранее