Бои Федора Чудинов и Алояна пройдут 22 июля в Москве 

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что чемпион WBA International во втором среднем весе Федор Чудинов и обладатель пояса WBA International в легчайшем весе Михаил Алоян 22 июля в Москве проведут бои в рамках празднования Дня бокса. По его словам, место проведения мероприятия пока не определено.
— Федор Чудинов и Михаил Алоян выступят 22 июля на День бокса в Москве, — цитирует "Р-Спорт" Кремлева. — Сейчас мы выбираем площадку. Мы хотим более масштабным все сделать, хотим арену тысяч на 35 зрителей. Среди прочих рассматриваем футбольные стадионы. Однако немного ранее тех сроков закончится чемпионат мира.
Напомним, последние бои Чудинова и Алояна состоялись в феврале этого года в андеркарде поединка Мурат Гассиев — Юниер Дортикос. В 2017 году оба спортсмена принимали участвование в праздновании Дня бокса на Красной площади.