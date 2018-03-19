Турнир EXTRA ROUND 7

8 апреля в екатеринбургском «Доме Печати» состоится Ттрнир по профессиональному боксу Extra Round 7.

Начало турнира в 17-00.

Главным событием Extra Round 7 станет шестираундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между не имеющим поражений Даулетом Даукеновым (4-0, 2 КО) из Казахстана и украинцем Владиславом Барановым (5-3-2, 4 КО).

Кроме этого противостояния файткард турнира насчитывает еще тринадцать пар: шесть шестираундовых и семь четырехраундовых поединков в различных весовых категориях.

Справки по телефону: +7 (343) 271-71-60 Организатор RCC Boxing

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Адрес:

Текст адреса:

пр. Ленина, 49, Дом печати

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Масштаб карты:

Координаты точки:

56.839873,60.613851

Дата:

среда, апреля 18, 2018

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17:00 Количество просмотров: