Турнир EXTRA ROUND 7 

8 апреля в екатеринбургском «Доме Печати» состоится Ттрнир по профессиональному боксу Extra Round 7.
Начало турнира в 17-00.
Главным событием Extra Round 7 станет шестираундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между не имеющим поражений Даулетом Даукеновым (4-0, 2 КО) из Казахстана и украинцем Владиславом Барановым (5-3-2, 4 КО).
Кроме этого противостояния файткард турнира насчитывает еще тринадцать пар: шесть шестираундовых и семь четырехраундовых поединков в различных весовых категориях.
Справки по телефону: +7 (343) 271-71-60 Организатор RCC Boxing
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Адрес:
Текст адреса:
пр. Ленина, 49, Дом печати
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Координаты точки:
56.839873,60.613851
Дата:
среда, апреля 18, 2018
Комментарий к дате:
17:00 Количество просмотров: