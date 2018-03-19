Ещё
Турнир EXTRA ROUND 7
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир EXTRA ROUND 7 

Overtime.life 6 часов назад
Фото: Overtime.life
8 апреля в екатеринбургском «Доме Печати» состоится Ттрнир по профессиональному боксу Extra Round 7.
Начало турнира в 17-00.
Главным событием Extra Round 7 станет шестираундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между не имеющим поражений Даулетом Даукеновым (4-0, 2 КО) из Казахстана и украинцем Владиславом Барановым (5-3-2, 4 КО).
Кроме этого противостояния файткард турнира насчитывает еще тринадцать пар: шесть шестираундовых и семь четырехраундовых поединков в различных весовых категориях.
Справки по телефону: +7 (343) 271-71-60  Организатор RCC Boxing
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
пр. Ленина, 49, Дом печати
Центр карты:
56.8398725678947,60.61385049999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.839873,60.613851
Дата:
среда, апреля 18, 2018
Комментарий к дате:
17:00  Количество просмотров:
Overtime.life: последние новости
Вечер бокса Метание карликов и сауна на выживание: 6 самых ленивых видов спорта Может ли Россия поехать на Олимпиаду под флагом СССР: пара слов о решении МОК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение