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Поветкин сдает допинг-тест перед боем с Прайсом
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Поветкин проходит допинг-тестирование перед боем с Прайсом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боксер Александр Поветкин проходит плановое допинг-тестирование перед боем с британцем Дэвидом Прайсом. Слова менеджера Поветкина Дмитрия Иванова предоставила ТАСС пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".
Ранее Прайс выразил надежду на то, что Поветкин пройдет допинг-контроль перед боем и его допинг-тесты дадут отрицательный результат.
"Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него, — сказал Иванов. — На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством".
Поветкин должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера весной 2016 года, однако до поединка в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. В декабре прошлого года россиянин должен был боксировать против канадца Бермейна Стиверна (его промоутером является Дон Кинг) в Екатеринбурге, но в день боя было объявлено об обнаружении в его пробе запрещенного остарина.
Бой пройдет 31 марта в Кардиффе. Всего в активе россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.
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