Поветкин сдает допинг-тест перед боем с Прайсом

Поветкин проходит допинг-тестирование перед боем с Прайсом

"Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него, — сказал Иванов. — На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством". Ранее Прайс выразил надежду на то, что Поветкин пройдет допинг-контроль перед боем и его допинг-тесты дадут отрицательный результат.

Поветкин должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера весной 2016 года, однако до поединка в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. В декабре прошлого года россиянин должен был боксировать против канадца Бермейна Стиверна (его промоутером является Дон Кинг ) в Екатеринбурге, но в день боя было объявлено об обнаружении в его пробе запрещенного остарина.

Бой пройдет 31 марта в Кардиффе. Всего в активе россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.