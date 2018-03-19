Наставник Поветкина: Доволен формой Александра перед боем против Прайса

"Сейчас идёт ударная неделя спаррингов, и я доволен работой спарринг-партнёров и формой, которую набрал Александр", — приводит слова специалиста официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Также на эту тему высказался менеджер Поветкина Дмитрий Иванов

"Слова Дэвида Прайса , вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьёзным соперником для него. На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг-процедуры, регламентированные ВАДА ", — сказал Иванов.

Напомним, поединок Поветкина и Прайса состоится 31 марта в Кардиффе.