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Наставник Поветкина: Доволен формой Александра перед боем против Прайса
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Наставник Поветкина: Доволен формой Александра перед боем против Прайса 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
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"Сейчас идёт ударная неделя спаррингов, и я доволен работой спарринг-партнёров и формой, которую набрал Александр", — приводит слова специалиста официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Также на эту тему высказался менеджер Поветкина Дмитрий Иванов.
"Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьёзным соперником для него. На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг-процедуры, регламентированные ВАДА", — сказал Иванов.
Напомним, поединок Поветкина и Прайса состоится 31 марта в Кардиффе.
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