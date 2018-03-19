Чемпионка мира Сагайдаковская проведет бой за титул WBC против Пятковской из Польши

МОСКВА, 19 марта. / ТАСС /. Чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 69,9 кг россиянка Инна Сагайдаковская проведет защиту титула против бывшей чемпионки мира Евы Пятковской из Польши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании Yuka Boxing, с которой работает Сагайдаковская.

WBC обязал Сагайдаковскую провести обязательную защиту пояса против Пятковской, которая ранее владела этим поясом, а сейчас является обязательным претендентом на титул. Бой состоится 25 мая в Варшаве.

"В данный момент Инна владеет поясом чемпионки одной из самых престижных боксерских организаций WBC и серебряным поясом WBC, — сказал менеджер Сагайдаковской Андрей Токарев. — Полноценным титулом WBC владела польская спортсменка Ева Пятковская, которая уже 1,5 года не выходит на ринг, сегодня она является обязательным претендентом на пояс чемпионки мира. Влиятельный польский промоутер Анджей Василевский , организуя 25 мая боксерское шоу в Варшаве, обратился за санкцией к [президенту WBC] Маурисио Сулейману, который обязал Инну провести бой с Евой, и мы согласились. Титульный статус, безусловно, призван увеличить продажу билетов и интерес к боксерскому событию, в случае отказа от этого боя полька автоматически бы лишалась права боксировать за пояс WBC".

По мнению Токарева, несмотря на домашние стены, шансы на победу после длительного перерыва у польки против Сагайдаковской меньше, чем были в последнем бою у немки Дженнифер Рецке, уступившей россиянке техническим нокаутом во втором раунде. «В настоящий момент Инна находится у себя в Усть-Илимске, где планомерно тренируется по общефизической программе: бегает кросс, на лыжах и работает над функционалом. Сейчас, как определимся со всеми условиями, то начнем в начале апреля целенаправленно готовиться к бою с Пятковской. За 6-7 недель до боя планируем тренировочный лагерь в Испании вместе с бывшей чемпионкой мира WBС Ники Адлер», — сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что Сагайдаковская может провести объединительный бой против чемпионки мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) костариканки Анны Габриэльс. «Она никуда не денется, так как ей все равно нужно будет проводить защиту титулов WBA и WBO, просто это событие отложится на 2-3 месяца. Мы планируем для Инны минимум два чемпионских боя в этом году, и один из них будет с Габриэльс», — пояснил менеджер.

В активе 33-летней Сагайдаковской 7 побед (3 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке 33-летней Пятковской 10 побед (4 нокаутом), одно поражение.