Альварес скорее виновен, чем нет — Эдди Херн

Один из ведущих промоутеров современности Эдди Херн по просьбе BoxingScene прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом звёзного мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), в анализах которого от 17 и 20 февраля был обнаружен стероид кленбутерол. Он, в частности, считает, что реванш Канело с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) уже пострадал, а мексиканец скорее всего читер, потому что мог позволить себе питаться качественным, а не стероидным мясом.

Напомним, что решение по делу Альвареса будет вынесено Атлетической комиссией штата Невада 10 апреля, а реванш с Головкиным запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, что это не очень хорошо для его предстоящего реванша с Головкиным. Слушания назначены на 10 апреля, то есть до боя останется всего три недели. А как насчёт людей, которые уже оплатили поездку (на поединок)? А что с теми, кто уже заплатил за бронь номера в отеле? И что прикажете делать телевизионщикам, которые планируют промо-кампанию, вроде 24/7 на НВО?», — ставит актуальные вопросы Херн.

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«Никто не знает наверняка, чем всё окончится, пока глава Комиссии не огласит вердикт, — отмечает Эдди. — Судя по всему, что господа Лёффлер и Головкин на всякий случай планируют запасной вариант. Надеюсь, что бой всё же состоится, потому что хочу его посмотреть, но не знаю, правильно ли это будет с точки зрения этики. Хотя бокс и этика не всегда находятся по одну сторону баррикад».

Как же нужно поступить в отношении Альвареса? Тут, по мнению промоутера, всё просто: «Если он съел что-то и это повлияло на результаты допинг-теста, тогда бой 100% должен состояться. Но если он принимал допинг сознательно, то всё не так однозначно. Чему верить? Если вы приставите пистолет к моему виску и спросите прямо, я скажу, что Канело принимал допинг. Но у меня нет уверенности, что он делал это систематически. Проблема загрязнённого мяса в Мексике действительно существует, но с теми деньгами, которые есть у Канело, он может себе позволить употреблять в пищу качественное мясо».

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