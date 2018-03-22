Если сорвётся реванш с Альваресом: Головкин назвал желанного соперника

Если реванш с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) всё-таки не состоится, казахстанский чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) будет стремиться осуществить мечту об абсолютном чемпионстве и встретиться с британским обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО).

Напомним, что в начале марта стало известно о положительном допинг-тесте Альвареса на стероид кленбутерол. И хотя промоутер Головкина успокаивает общественность, обещая, что бой состоится, Атлетическая комиссия штата Невада тем временем проводит своё расследование обстоятельств случившегося.

Читайте также: Альварес жёстко ответил Головкину

«Если бой не состоится, мой следующий шаг — Сондерс, ведь я мечтаю собрать все чемпионские пояса, — заявил Головкин в интервью Daily Mail. — Конечно, я по-прежнему надеюсь, что реваншу с Альваресом быть, но решение о его вине должна принять Атлетическая комиссия. Верю, что правда в итоге восторжествует».

Добавим, что Сондерс должен был провести защиту титула против соотечественника Мартина Маррея 14 апреля, но получил травму, и теперь бой состоится 23 июня.

Первый бой Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года победителя не выявил, завершившись вничью. Их повторное свидание в ринге запланировано на 5 мая в Лас-Вегасе (США).

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.