Ещё
Если сорвётся реванш с Альваресом: Головкин назвал желанного соперника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Если сорвётся реванш с Альваресом: Головкин назвал желанного соперника 

Vringe.com 38 минут назад
Фото: Vringe.com
Если реванш с мексиканцем Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) всё-таки не состоится, казахстанский чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) будет стремиться осуществить мечту об абсолютном чемпионстве и встретиться с британским обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО).
Напомним, что в начале марта стало известно о положительном допинг-тесте Альвареса на стероид кленбутерол. И хотя промоутер Головкина успокаивает общественность, обещая, что бой состоится, Атлетическая комиссия штата Невада тем временем проводит своё расследование обстоятельств случившегося.
Читайте также: Альварес жёстко ответил Головкину
«Если бой не состоится, мой следующий шаг — Сондерс, ведь я мечтаю собрать все чемпионские пояса, — заявил Головкин в интервью Daily Mail. — Конечно, я по-прежнему надеюсь, что реваншу с Альваресом быть, но решение о его вине должна принять Атлетическая комиссия. Верю, что правда в итоге восторжествует».
Добавим, что Сондерс должен был провести защиту титула против соотечественника Мартина Маррея 14 апреля, но получил травму, и теперь бой состоится 23 июня.
Первый бой Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года победителя не выявил, завершившись вничью. Их повторное свидание в ринге запланировано на 5 мая в Лас-Вегасе (США).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Энтони Джошуа проведёт реванш с Диллианом Уайтом — промоутер Теперь официально: Ломаченко встретится с Линаресом — комментарии сторон Уайт и Браун потренировались на публику перед боем: видео и фото
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК8
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение