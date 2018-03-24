Фроч не стал обвинять Альвареса и поставил на него в реванше с Головкиным

Знаменитый британский экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч уклонился от ответа на вопрос, что он думает о положительном допинг-тесте мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), отметив, что пребывает не в том положении, чтобы обвинять или оправдывать коллегу.

А вот на тему реванша Альвареса и Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США), Карл в интервью BoxingScene порассуждал охотно: «Много кто говорит, что Головкин выиграл (первый) бой. Не смотрел его целиком — только нарезки лучших моментов, но общее мнение таково, что Геннадий больше заслужил победу».

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«Можно было бы предположить, что в реванше Головкин сделает то, что не доделал в первом поединке, но он не становится моложе и к тому же задаётся вопросом, принимал Канело допинг или нет, — продолжает британец. — Головкин стареет, замедляется и пропускает всё больше ударов. Сколько ему сейчас? 35 или 36 лет? Канело молод, а я всегда говорил, что молодость и свежесть всегда превзойдут того, кто уже едет с ярмарки. Я ушёл в 37 лет не просто так. Я стал чувствовать свой возраст».

«Многие ожидают, что Головкин выиграет реванш, но я не уверен в этом. Шансы равны, но если бы мне нужно было выбрать победителя, я бы поставил на Канело», — заключил Фроч.

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