Головкин всё ещё хочет реванш с Альваресом и продолжает тренироваться — Лёффлер

Несмотря на скандал с провальными допинг-тестами Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), который только увеличивается в масштабах, Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) продолжит готовиться к их реваншу, запланированному на 5 мая. Об этом заявил промоутер казахстанского боксёра Том Лёффлер , подчеркнув, что сейчас им ничего не остаётся, кроме как дождаться официального вердикта Атлетической комиссии штата Невада.

«Многие думали, что скандал с Канело станут замалчивать, чтобы бой (с Головкиным) состоялся. Однако, расследование и решение (о приостановке действия боксёрской лицензии Альвареса) Комиссии доказывают обратное», — говорит Лёффлер в интервью Yahoo Sports.

«Сегодня я встречался с (исполнительным директором Комиссии) Бобом (Беннеттом), и он сказал, что согласно правилам они должны его отстранить, но при этом отметил, что Канело выполняет все предписания и успешно прошёл несколько тестов с тех пор, как провалился. 10 апреля состоится слушание по его делу — посмотрим, что они решат. Но Геннадий так или иначе хочет провести этот бой и будет продолжать к нему готовиться, как ни в чём не бывало», — добавил Том.

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