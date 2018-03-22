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Промоутер: Бою быть — Головкин будет драться с Альваресом
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Промоутер: Бою быть — Головкин будет драться с Альваресом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на ряд обвинений, выдвинутых в адрес претендента Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), чемпион по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) не отказывается от реванша, сообщил промоутер Том Лёффлер.
После того, как две февральские допинг-пробы Альвареса показали наличие запрещённого препарата кленбутерола, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начала расследование инцидента. По мнению Головкина, все стороны знают о том, что Альварес намеренно использует допинг в процессе подготовки, но закрывают на это глаза. Президент Golden Boy Promotions предполагает, что Головкин не уверен в себе, пытается разорвать контракт и избежать реванша.
С этим утверждением категорически не согласен Лёффлер: «Головкин хочет реванша. Даю 100% гарантию. Он всегда хотел поединка против Альвареса. Нам очень непросто дались переговоры по первому поединку, но в итоге всё шло как по маслу. А затем произошёл инцидент с судейскими картами. С тех пор все мысли Головкина только лишь о реванше».
В сентябре 2017-го года Головкин и Альварес встретились на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Близкий поединок был омрачён спорным судейским вердиктом — судья Аделаида Бёрд непостижимым образом рассмотрела преимущество Альвареса со счётом 118:110. Двое других судей разглядели ничью и минимальное преимущество Головкина. В итоге результат боя — ничья раздельным решением.
«Думаю, в словах Головкина чувствуется некое разочарование работой NSAC, — цитирует Лёффлера BoxingScene. — Мы хотим понимать, как будет проводиться расследование. СМИ часто задают Головкину вопросы о допинг-тестах Альвареса. Конечно же, Головкин разочарован произошедшим. Но в любом случае Головкину необходим реванш — он хочет доказать, что является лучшим средневесом мира».
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Напомним, реванш также состоится на арене T-Mobile. Второй бой запланирован на 5 мая.
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