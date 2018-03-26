Реванш между Головкиным и Альваресом может не состояться — СМИ

Запланированный на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) реванш между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) может не состояться, подозревает аналитик ESPN.

17 и 20 февраля в допинг-пробах Альвареса был выявлен запрещённый препарат кленбутерол. По факту инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) инициировала расследование. До окончательного слушания по делу Альвареса, которое состоится 10 апреля, мексиканец временно отстранён от проведения поединков.

«Информация к размышлению для тех, кто уверен, что проведению реванша Головкин−Альварес II ничто не угрожает, — говорится в сообщении инсайдера ESPN. — Традиционная для НВО раскрутка PPV события приостановлена. А бой исчез из календаря событий. Это всё не шутка, пацаны».

«Тем, кто считает, что действия NSAC всего лишь для отвода глаз, вспомните один эпизод. А именно то, как NSAC отказала в выдаче лицензии Майку Тайсону , чем вынудила перенести его бой против Леннокса Льюиса, а это было на тот момент величайшее событие в мире бокса, в другое место. Ещё и ещё раз. Бой вполне могут отменить. Но винить в этом стоит только лишь команду Канело. Больше никого», — говорится в сообщении.

Также инсайдер сообщил о том, что Головкин в любом случае будет боксировать 5 мая в Вегасе. Промоутер Том Лёффлер обещает в случае необходимости заменить Альвареса лучшим из возможных вариантов.

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