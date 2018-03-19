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Всё просто: я дерусь с Канело, а Сондерс дерётся с Головкиным — О'Салливан
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Всё просто: я дерусь с Канело, а Сондерс дерётся с Головкиным — О'Салливан 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Ирландский слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) вместе с британским чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО) 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) посетят матч-реванш между чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
О'Салливан ранее признался в том, что независимо от исхода реванша между Головкиным и Альваресом, встретится в сентябре с мексиканцем. Ирландец также намекает на то, что независимо от исхода реванша, в следующем поединке Головкин встретится с Сондерсом.
«Я болтал с Билли, — цитирует ирландского говоруна WorldBoxingNews. — И он мне сказал: «Чувствую, что независимо от исхода реванша, в следующем бою подерусь с Головкиным». Он сказал, что будет в мае в Вегасе. Я тоже там буду, так что мы вместе пойдём смотреть реванш. Думаю, мы вызовем на бой не только Головкина и Альвареса, а вообще всех, кого встретим».
«Всё просто: я дерусь с Альваресом, Сондерс дерётся с Головкиным. И в Вегасе я буду болеть за Канело, а он будет болеть за Головкина, ведь Сондерс хочет объединить все чемпионские титулы. А вообще-то я считаю, что Билли — лучший в дивизионе. Верю, что он побьёт и Канело, и Головкина. Даже больше. Думаю, из 10 попыток 9 раз он одержит победу. Он — уникальный боец, он может всех побить», — принялся нахваливать О'Салливан кореша.
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Напомним, 14 апреля Сондерсу в Лондоне (Великобритания) предстоит защита титула в поединке с соотечественником Мартином Марреем (36-4-1, 17 КО). Следующее выступление О'Салливана ожидается 4 мая в Вегасе — соперник пока что неизвестен.
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