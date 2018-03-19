Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры — менеджер

«Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Поветкин является очень серьёзным соперником для него, — рассуждает Иванов. — На сегодняшний день Александр проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством ». Ранее Александр Поветкин показал, кто помогает ему готовиться к бою с Прайсом.

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