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Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры — менеджер
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Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры — менеджер 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Британскому супертяжеловесу Дэвиду Прайсу (22-4, 18 КО) не стоит беспокоиться о «чистоте» своего российского коллеги Александра Поветкина (33-1, 23 КО) от запрещённых веществ в преддверии их поединка, который запланирован на 31 марта в Кардиффе (Уэльс). О том, что Поветкин успешно проходит все допинг процедуры в интервью ТАСС рассказал его менеджер Дмитрий Иванов.
«Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Поветкин является очень серьёзным соперником для него, — рассуждает Иванов. — На сегодняшний день Александр проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством». Ранее Александр Поветкин показал, кто помогает ему готовиться к бою с Прайсом.
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