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Немец Безель может стать соперником чемпиона мира по боксу Бетербиева
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Немец Безель может стать соперником чемпиона мира по боксу Бетербиева 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ToFight.ru
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующим соперником чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева может стать немец Доминик Безель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBF.
Ранее стало известно, что планировавшийся в качестве следующего соперника Бетербиева американец Маркус Браун проведет следующий бой против россиянина Сергея Ковалева.
"Мы сейчас работаем над организацией боя со следующим претендентом. Мы ждем ответа от Доминика Безеля", — сказал собеседник агентства.
Бетербиев 11 ноября прошлого года нокаутировал немца Энрико Келлинга и завоевал титул IBF. В активе 33-летнего россиянина 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.
На счету 28-летнего Безеля 27 побед (10 нокаутом) и одно поражение. Он владеет чемпионским титулом по версии Европейского боксерского союза.
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