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Полуфиналист Суперсерии — новый обязательный претендент на титул Бетербиева
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Полуфиналист Суперсерии — новый обязательный претендент на титул Бетербиева 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Как и ожидалось, промоутерские торги между командами чемпиона IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) из России и обязательного претендента Маркуса Брауна (21-0, 16 КО) из США, запланированные на 19 марта, не состоялись — ранее претендент принял решение провести поединок с чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО).
В Международной федерации бокса (IBF) назначили нового обязательного претендента согласно рейтинга организации — им стал немецкий ветеран, полуфиналист турнира Всемирная боксёрская суперсерия, экс-чемпион мира Юрген Брёмер (49-3, 35 КО). До четверга Брёмер должен принять решение — согласиться на поединок с нокаутёром из России или отказаться от статуса обязательного претендента.
В случае отказа Брёмера, IBF предложит бой следующему в рейтинге боксёру — также представителю ФРГ Доминику Бёселю (27-1, 10 КО).
Читайте также: Брёмер хочет в финал, угрожает судебным иском организаторам Суперсерии
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