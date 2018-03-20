Фьюри хочет 26 раз защитить чемпионский титул 

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который рассказал о своём финансовом положении и о том, что живёт на пособие по безработице, нацелен 26 раз защитить чемпионский титул.
«Мой план — побить рекорд легендарного Джо Луиса, который 25 раз защищал свой титул чемпиона мира. В своё время я остановил Владимира Кличко, который был близок к этому достижению. За ближайшие 10 лет, если я буду проводить по три защиты в год, я побью рекорд», — написал Фьюри в своём «инстаграме».
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице боксёра в «Инстаграме».