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Новая цель Тайсона Фьюри — побить легендарный рекорд Джо Луиса
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Новая цель Тайсона Фьюри — побить легендарный рекорд Джо Луиса 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Стремительно набирающий боевую форму, экс-чемпион мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) поставил перед собой новую цель — побить рекорд легендарного американца Джо Луиса (66-3, 52 КО) по количеству успешных защит титула.
Луис владел чемпионским титулом на протяжении более 11 лет и провёл за это время 25 защит, что является рекордом.
«Хочу, чтобы все услышали мой план, — как всегда посредством соцсетей сообщил Фьюри важную новость. — Я только что поставил себе цель побить рекорд Джо Луиса, провести 26 защит титула. Владимир Кличко был близок к тому, чтобы побить этот рекорд, но я прервал его чемпионский забег. Так что теперь в ближайшие 10 лет мне будет чем заняться».
«Считаете это нереально? — задаёт риторический вопрос Фьюри. — Если проводить в год по три поединка, я смогу это сделать. Согласен, это — сложная задача, но вполне выполнимая. Считаю, если Луис смог это сделать, то и я смогу. И вы станете тому свидетелями. 26 титульных защит. Поехали!»
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Напомним, Фьюри отобрал чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO у Владимира Кличко в ноябре 2015-го года и с тех самых пор не выступал, периодически напоминая о себе грозными заявлениями и эпатажными выходками.
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