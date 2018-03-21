Энтони Джошуа проведёт реванш с Диллианом Уайтом — промоутер

Британский промоутер Эдди Херн уверен, что его подопечным, чемпиону мира по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Диллиану Уайту (22-1, 16 КО), суждено провести реванш, поскольку этого, прежде всего, очень хочет сам Энтони. Однако, Эдди будет очень даже «за», если сначала Уайт выйдет на поединок против обладателя титула WBC из США Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО).

Напомним, что в декабре 2015 года Джошуа остановил Уайта в 7-м раунде, пережив потрясение в начале боя.

«Я знаю, что Джошуа будет драться с Уайтом ещё раз, — осведомлённо заявляет Херн в интервью Sky Sports. — Думаю, если вы попросите Энтони назвать бой, который он хочет провести больше всего, он вполне может назвать Диллиана, потому что чувствует, что первый поединок провёл не лучшим образом».

«В то же время, это не отменяет того, что я по-прежнему хочу устроить Уайту бой с Уайлдером, — говорит Эдди. — Думаю, если следующий бой Джошуа будет не против Дионтэя, тогда мы вполне можем провести бой Уайлдет-Уайт. Все хотят увидеть бой Уайлдера и Джошуа, но его не так просто организовать. А я бы очень хотел, чтобы Диллиан получил возможность побороться за титул чемпиона мира перед тем, как провести реванш с Джошуа».

В эту субботу, 24 марта, Уайт проведёт поединок в Лондоне (Англия) против экс-чемпиона мира из Австралии Лукаса Брауна (25-0, 22 КО).

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