Уайлдер: Как только Джошуа слышит моё имя, сразу же начинает нервничать

Чемпион WBC в хэвивейте, болтливый американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) продолжает оказывать давление на чемпиона WBA Super, IBF, IBO британца Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

По мнению Уайлдера, Джошуа и его промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) всячески пытаются избежать или хотя бы максимально отодвинуть надвигающийся поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Как и раньше, Уайлдер упрекает Джошуа в трусости, вероятно пытаясь сыграть на самолюбии британского чемпиона. Говорит Уайлдер: «По-прежнему считаю, что Джошуа не шибко уверен в себе, как в чемпионе. Как минимум, ведёт он себя совсем не по-чемпионски. Обращали внимание, он меняется в тот же миг, как только ему задают вопрос обо мне. Он меняется на глазах от одного упоминания имени Дионтэя Уайлдера. Что это за чемпион такой? Видимо, он капец как сильно меня боится».

«Но это и не удивительно, — продолжает Уайлдер. — Это правильно. Меня надо бояться. Ну а как не бояться чувака, который нокаутирует всех, кто стоит напротив? И я уверен в себе, как и уверен в том, что Джошуа меня боится. Не только он, но и его промоутер. Это становится смешно. В понедельник они якобы хотят драться в Вегасе, а уже во вторник говорят, что бой состоится только лишь в Британии. Вы определитесь или нет? Мне лично плевать. Ради собственного наследия я легко отправлюсь в Великобританию».

Читайте также: Джошуа и Уайлдер подерутся не раньше следующего года — Хэй Напомним, 3 марта в Нью-Йорке (США) Уайлдер не без приключений досрочно одолел кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО). 31 марта в Кардиффе (Великобритания) Джошуа встретится в объединительном поединке с чемпионом WBO Джозефом Паркером (25-0, 18 КО) из Новой Зеландии.

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