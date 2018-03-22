Ещё
UFC предложит Джошуа контракт на $500 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: UFC предложит боксеру Джошуа контракт на сумму $500 млн 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) собирается предложить чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) британцу Энтони Джошуа контракт на сумму $500 млн Об этом сообщает The Telegraph.
Джошуа 31 марта в Кардиффе проведет поединок против обладателя пояса Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера. После окончания боя президент UFC Дэйна Уайт планирует встретиться с британским боксером и его командой и обсудить с ними детали соглашения.
Как сообщает издание, в случае заключения сделки за каждый бой в UFC Джошуа будет получать по $50 млн, а расширенный контракт на несколько поединков будет рассчитан на $500 млн  В послужном списке 28-летнего Джошуа 20 побед (все — нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.
ТАСС: последние новости
Допинг-пробы боксера Альвареса перед боем с Головкиным были отрицательными Кириенко: соревнования по боевым искусствам тренируют волю к победе и закаляют дух Россиянин Чудинов проведет поединок с Алояном в Москве в рамках Дня бокса
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК8
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение