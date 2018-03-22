UFC предложит Джошуа контракт на $500 млн

СМИ: UFC предложит боксеру Джошуа контракт на сумму $500 млн

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) собирается предложить чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) британцу Энтони Джошуа контракт на сумму $500 млн Об этом сообщает The Telegraph.

Джошуа 31 марта в Кардиффе проведет поединок против обладателя пояса Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландца Джозефа Паркера . После окончания боя президент UFC Дэйна Уайт планирует встретиться с британским боксером и его командой и обсудить с ними детали соглашения.

Как сообщает издание, в случае заключения сделки за каждый бой в UFC Джошуа будет получать по $50 млн, а расширенный контракт на несколько поединков будет рассчитан на $500 млн В послужном списке 28-летнего Джошуа 20 побед (все — нокаутом) на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.