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Геннадий Головкин состарился? Отвечает его тренер
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Геннадий Головкин состарился? Отвечает его тренер 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Не самые уверенные выступления казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) на протяжении прошлого года, в течение которого он с трудом победил по очкам Дэниела Джейкобса и свёл вничью поединок против Канело Альвраеса, породили мнение, что расцвет карьеры GGG остался в прошлом, и он медленно, но верно пошёл на спад.
Однако, тренер казахстанца Абель Санчес не видит причин для беспокойства, заверив, что признаков спортивного старения у Головкина пока не обнаружено.
«Ну не знаю, в зале я вижу то же самое, что видел раньше, — разводит руками Абель в беседе с корреспондентом On The Ropes Boxing Radio. — Разумеется, сейчас мы тренируемся иначе, чем делали это восемь лет назад, потому что он стал немного старше. Однако, я соглашусь с тем, что Головкин состарился только тогда, когда кто-то будет действительно доминировать в поединке с ним. Пока же никому, включая Канело, это не удалось. Я обещаю, что буду беспощадно честен, когда увижу (увядание Головкина) в зале или в поединке».
«Для меня главное то, как Геннадий дерётся. Если над ним будут конкретно доминировать, то мы не станем перечить реальности. Но когда бой очень близкий, то решение о том, что выгодно спорту, принимает уже бизнес», — подчеркнул Санчес.
Напомним, что 5 мая в Лас-Вегасе (США) Головкин и Альварес проведут реванш.
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