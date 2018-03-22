Более 150 спортсменов примут участие в турнире по боксу в Балашихе 

Более 150 спортсменов примут участие в 18‐х Всероссийских соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
27 марта в Ледовом дворце Балашихи начнутся
Всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. В них примут участие более 150 спортсменов
— Сергей Юров.
Он добавил, что на турнире ожидаются команды более чем из 10 регионов России. Финальные бои состоятся 31 марта.
Турнир по боксу на призы Виктора Агеева носит класс «А» — в нем принимают участие боксеры, мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, имеющие спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта. Поединки проходят в 10 весовых категориях.