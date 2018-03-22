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Более 150 спортсменов примут участие в турнире по боксу в Балашихе
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Более 150 спортсменов примут участие в турнире по боксу в Балашихе 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Более 150 спортсменов примут участие в 18‐х Всероссийских соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
27 марта в Ледовом дворце Балашихи начнутся
Всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. В них примут участие более 150 спортсменов
Сергей Юров.
Он добавил, что на турнире ожидаются команды более чем из 10 регионов России. Финальные бои состоятся 31 марта.
Турнир по боксу на призы Виктора Агеева носит класс «А» — в нем принимают участие боксеры, мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, имеющие спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта. Поединки проходят в 10 весовых категориях.
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