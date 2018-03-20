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Кэти Дува: Не знаю, кто будет соперником Бивола
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Кэти Дува: Не знаю, кто будет соперником Бивола 

Советский спорт 33 минуты назад
«Не знаю, кто будет соперником Бивола. Мы надеемся, что он, вероятно, будет боксировать в этом же шоу», — сказал Дува для «Р-Спорт».
Ранее Дува не стала исключать, что россияне могут провести бой в ближайшее время.
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