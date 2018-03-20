Кэти Дува: Не знаю, кто будет соперником Бивола

«Не знаю, кто будет соперником Бивола. Мы надеемся, что он, вероятно, будет боксировать в этом же шоу», — сказал Дува для «Р-Спорт».

Ранее Дува не стала исключать, что россияне могут провести бой в ближайшее время.