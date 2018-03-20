Билли Джо Сондерс травмирован, бой с Мартином Марреем перенесён

Чемпион WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) в процессе подготовки к защите титула против соотечественника Мартина Маррея (36-4-1, 17 КО) травмировал руку. Поединок Сондерс−Маррей, ранее запланированный на 14 апреля, состоится 23 июня в Лондоне (Великобритания).

Как и планировалось ранее, в андеркарде выступят полутяж Энтони Ярд (15-0, 14 КО), супертяж Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) и боец лёгкого веса Охара Дэйвис (16-1, 13 КО).

Место и дата проведения поединка за вакантный титул чемпиона WBO в весе до 63,5 кг между британцем Терри Флэнеганом (33-0, 13 КО) и американцем Морисом Хукером (23-0-3, 16 КО) уточняется.

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