Сондерс: В любом случае дам бой Головкину

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) утверждает, что готов дать титульный шанс действующему чемпиону WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) даже в том случае, если тот проиграет 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) и лишится титулов.

«Головкин должен понимать одну простую истину, — считает Сондерс. — Без титулов ему нечего особо поставить на кон. В таком случае уже я стану «стороной А», а не он. Поединок ведь почти гарантированно пройдёт в Великобритании. Конечно же, я готов дать ему шанс, даже если он проиграет Альваресу. Но лучше всё-таки ему победить мексиканца».

«Я даже скрещу за Головкина пальцы, —то ли шутит, то ли нет Сондерс. — Надеюсь, он победит, но это будет сложно сделать. Головкину предстоит драться не только с Альваресом, но и с судьями, с рефери, с компанией Golden Boy Promotions. Считаю, он выиграл в первом поединке».

Британец прокомментировал положительный допинг-тест Альвареса на наличие запрещённого препарата кленбутерола: «Скорее всего, это никакое не стечение обстоятельств. Не случайно же он так раскабанел перед первым поединком. У него было много времени, кто знает, чем они занимались. Кленбутерол здорово помогает. Дыхалка и всё такое. Мне нравится Канело как боец, но всё же он — жулик».

Сондерс выступает за максимально серьёзное наказание для попавшихся на применении запрещённых препаратов боксёров: «Жульничая, вы подвергаете риску здоровье и даже жизнь соперника. Мы все знаем, бокс — опасный спорт, здесь не единожды случались смертельные случаи. Ужасно, что попался спортсмен настолько высокого уровня. Считаю, необходимо ввести пожизненную дисквалификацию для тех, кто применяет допинг. Бокс должен быть чистым спортом».

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