Джошуа провёл открытую тренировку перед боем с Паркером 

Кардифф готовится принять масштабный вечер бокса в ближайшую субботу. Главным событием вечера бокса станет объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО). Новозеландец Паркер должен стать самой суровой проверкой для британца Джошуа со времён его схватки с Владимиром Кличко. На кону в поединке хедлайнеров — четыре пояса, три из которых входят в число престижнейших.
В соглавном бою вечера россиянин Александр Поветкин (33-1, 23 КО) схлестнётся с британцем Дэвидом Прайсом (26-4, 22 КО). В своём 35-м поединке на профи ринге Поветкину предстоит защищать пояса WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжёлом весе.