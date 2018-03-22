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Джошуа рассказал, почему сейчас не думает о Уайлдере
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Джошуа рассказал, почему сейчас не думает о Уайлдере 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) заверил своих болельщиков и критиков, что сейчас не думает о поединке против американца Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), поскольку уже 31 марта его ждёт объединительный бой с новозеландским чемпионом WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО) — далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
«Не забывайте, что много разговоров о моём поединке против Уайлдера начались ещё в 2017 году, после того как он побил Бермейна Стиверна (4 ноября), — напоминает Энтони. — Но я при этом предпочитаю хранить молчание. У меня замечательная команда, которая ведёт дела, в то время как я оттачиваю свою боксёрскую технику. Факт в том, что мы вышли на команду Уайлдера до того, как был организован бой с Паркером. Но как только стало известно, что моим следующим соперником станет Джозеф, я и думать забыл о Уайлдере».
«Я далёк от того, чтобы заглядывать Паркеру за спину, потому что если не смогу его пройти, это пустит под откос наш поезд, который мчится к званию абсолютного чемпиона мира», — заметил Джошуа.
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